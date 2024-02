Running, tutto pronto per la Napoli Half Marathon 2024: attesa per etiopi e keniani

Tutto pronto per l’edizione 2024 della Napoli Half Marathon, di scena domenica 25 febbraio sulle strade del capoluogo campano. Un appuntamento che si preannuncia di altissimo livello, con almeno 14 uomini e 6 donne di livello internazionale che cercheranno di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. A dare ancora più visibilità e importanza all’evento napoletano sono la label di World Athletics e le 5 stelle assegnate da European Athletics.

Nella gara maschile sono attesi tra gli altri il keniano Brian Kirui Kwemoi e l’etiope Mosinet Geremew Bayih, entrambi in grado di correre la mezza maratona decisamente sotto l’ora. L’Africa sarà protagonista anche con Biwott, Koech e Kimtai, tutti atleti di rinomato palmares internazionale. L’Europa proverà a rispondere con il britannico Emile Cairess, sesto nell’ultima edizione della Maratona di Londra. Per l’Italia l’uomo di punta sarà Yassine Rachik, che proprio a Napoli ha firmato il proprio personale sulla distanza in 1h02’29”.

Kenya ed Etiopia saranno grandi rivali anche nella gara femminile, dove le atlete più attese rispondono ai nomi di Angela Jemesunde Tanui e Anchinalu Dessie Genaneh. Entrambe potrebbero avere le carte in regola per impensierire il record della Napoli Half Marathon femminile, ormai datato 2020 quando Viola Cheptoo corse in 1h06’47”. L’Italia sarà rappresentata da Sofiia Yaremchuk, che negli scorsi mesi si è presa il record italiano della maratona e che a Napoli potrebbe anche provare a far suo il primato sulla distanza dimezzata.