Running, risultati e classifica Roma Appia Run 2023: vince Iliass Aouani

Iliass Aouani è il vincitore della 24/a edizione della Roma Appia Run, gara podistica di 13 km con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla. Il recente primatista italiano di maratna è riuscito a trovare l’allungo vincente sin dalle prime battute della gara, chiudendo con un crono di 39:31. Alle sue spalle Nekagenet Crippa con 40:26, mentre sul terzo gradino del podio è salito Kean Marie Bukuru con 41:09. “Sono contento di aver deciso di partecipare a questa gara – le parole di Aouani – per ritrovare il mood agonistico. Ho corso libero, con leggerezza, senza neppure conoscere il percorso che ho trovato bellissimo ma anche difficile, e sono molto soddisfatto della mia prestazione. E poi correre a Roma è magnifico, ti godi la città mentre gareggi. Per il prosieguo della stagione mi appresto a correre i 10.000 in pista ma l’obiettivo è migliorare i miei tempi”. Tra le donne trionfa Micheline Niyomahoro in 47:02, davanti alla norvegese Live Solheimdal con 47:18 e la nostra Elisa Palmero con 47:57.