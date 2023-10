Running, presentata la Torino City Marathon 2023: appuntamento domenica 5 novembre

di Michele Muzzarelli 22

Sale l’attesa per la Torino City Marathon 2023, appuntamento che domenica 5 novembre vedrà migliaia di runners affollare le vie del capoluogo piemontese. L’evento è stato presentato oggi nella splendida cornice dei Musei Reali, dove il comitato organizzatore composto da Team Marathon S.S.D, Torino Road Runners A.S.D. e Fondazione piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus ha svelato i dettagli e le novità di questa edizione. Oltre alla Maratona andranno in scena la mezza maratona e la Stracittadina sulla distanza dei 7 km. In totale si prevede un ulteriore aumento di partecipanti, con l’obiettivo di superare le 6.000 presenze complessive. “Abbiamo già 1.500 iscritti per la Maratona e più di 1.000 per la mezza – spiega Luca Vergano di Team Marathon durante la presentazione – Sappiamo che gli ultimi giorni sono sempre molto caldi per le iscrizioni, specie per la Stracittadina. C’è un lavoro importante, con 1.200-1.300 persone pronte a lavorare sul percorso. A oggi tra gli iscritti sono rappresentate 25 nazioni diverse.”

Con la novità della mezza maratona, a livello tecnico quella di Torino si confermerà una delle maratone più veloci in Italia. I partecipanti troveranno appena 4 curve nei primi 15 km, la partenza sarà in Piazza Castello in uno scenario suggestivo che sarà anche sede di arrivo per la maratona e per la Stracittadina. La mezza maratona invece terminerà a Beinasco. Gli atleti attraverseranno alcuni dei luoghi simbolo della città, ma anche la parte industriale che rappresenta un punto chiave nella crescita storica, sociale ed economica di Torino.