Running, morto un altro maratoneta keniano: Kipkorir è collassato al termine di una gara in Camerun

A pochi giorni dalla prematura scomparsa di Kelvin Kiptum, morto a 24 anni in un incidente stradale, il mondo dello sport piange la dipartita di un altro atleta keniano. Come riporta il sito Kenyans, Charles Kipsang Kipkorir è infatti morto all’improvviso dopo essere collassato al termine di una gara in Camerun. Secondo i media locali, il maratoneta era al comando della gara quando avrebbe accusato delle difficoltà, venendo superato da tanti rivali. Dopo essere riuscito comunque a tagliare il traguardo, è stramazzato al suolo. “Potrebbe essersi trattato di un attacco cardiaco, ma non possiamo dirlo con certezza” ha detto il governatore della regione sudoccidentale del Camerun. Altro grave lutto per l’atletica e in particolare per il Kenya, che il giorno dopo i funerali di Kiptum deve fare i conti con quest’altro dramma.