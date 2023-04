Running, Lodi alla ‘Marathon des Sables’: la raccolta fondi sarà devoluta a “bambini speciali”

Marco Lodi parteciperà alla trentasettesima edizione della ‘Marathon des Sables’, una corsa in Marocco che prevede un percorso a tappe lungo 250 chilometri, che si svolgerà dal 21 aprile al primo maggio. Lodi partirà da Bologna fino al Sahara per sostenere i centri estivi dei bambini con disabilità, il triatleta bolognese infatti ha deciso con l’associazione bolognese ‘La 100 del dono’ di avviare a metà gennaio una raccolta fondi per destinare cinquemila euro all’associazione marchigiana “Michele per tutti”, che si occupa di organizzare dei camp estivi per i bambini con “esigenze speciali”.

“Devolveremo il ricavato della raccolta a questa associazione perché ogni anno organizza un camp estivo, nelle Marche, per i bambini che non possono partecipare ai centri estivi e che devono essere seguiti personalmente”, ha spiegato il 57enne. “Durante la corsa avrò una motivazione in più. Per me la fatica è una cosa bellissima e associarla a una cosa del genere mi rende orgoglioso”.