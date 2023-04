Running, doppio appuntamento a Piancavallo: il 25 giugno la 10 miglia, il 23 luglio la Panoramica delle Malghe

Sarà un’estate ricca di appuntamenti di running sull’Altopiano di Piancavallo, che si prepara a ospitare e organizzare un doppio evento davvero da non perdere. Ad aprire le danze sarà l’undicesima edizione della Aviano-Piancavallo, corsa internazionale in montagna che si svilupperà tra sentieri e mulattiere sulla distanza delle dieci miglia che sono pari a 16,036 km. Il dislivello positivo supera i 1100 metri, con la partenza dalla Piazza Duomo di Aviano e l’arrivo all’area sportiva Roncjade nel cuore di Piancavallo. Insieme alla gara Fidal saranno di scena anche tre eventi paralleli di carattere ludico-motorio, come la Fortaiada, l’Armo 1191 Trail e la Ecorun Passeggiata delle Malghe.

L’altro appuntamento è in calendario per il 23 luglio e si tratta della Panoramica delle Malghe. La corsa si svilupperà su quattro possibili distanze: l’ultramaratona di 46 km, che assegnerà il titolo regionale di Trail lungo, poi i percorsi di 30, 21 e 10 km con eventi paralleli a carattere ludico-motorio. Per entrambe le corse è possibile iscriversi sul sito my.raceresult.com con quote agevolate fino alla fine di maggio.