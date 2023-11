Running, domenica la Torino City Marathon 2023: etiopi e keniani favoriti, esordio per Cesare Maestri

Tutto pronto a Torino per l’edizione 2023 della Torino City Marathon, in programma domenica 5 novembre sulle strade del capoluogo piemontese. Una maratona che si preannuncia ricca di temi interessanti, con protagonisti di assoluto livello. Come spesso accade la palma dei favoriti della vigilia va agli atleti africani: il keniano Joel Kipkenei Melly, secondo nel 2019, è dato da molti come l’uomo da battere dopo il tempo di 2h09:57 corso in aprile alla Maratona di Vienna. Tra i principali avversari il connazionale Timothy Kosgei Kipchumba e anche l’etiope Sendeku Alelgn Amogne, al debutto sulla distanza ma capace di un 28:29.30 sui 10.000 metri. In ottica italiana c’è curiosità per il debutto in una maratona di Cesare Maestri, campione europeo di corsa in montagna e in possesso di un personale di 1h02:25 sulla mezza maratona. Un banco di prova importante per il quasi 30enne trentino, in forza all’Atletica Valli Bergamasche.

Tra le donne invece gli occhi saranno tutti per la campionessa in carica, la keniana Dorine Jerop Murkomen, che cercherà di bissare il successo dello scorso anno e magari anche migliorare il tempo di 2h32:37. Attenzione anche all’etiope Etsegenet Belete, che quest’anno nella maratona di Roma ha stabilito il proprio primato personale con il tempo di 2h38:57.