Running, domenica 14 maggio torna la Lago Maggiore Half Marathon

Torna domenica 14 maggio la Lago Maggiore Half Marathon, giunta alla quindicesima edizione. Quest’oggi sono state presentate la maglietta e la medaglia della nuova edizione, verrà rinnovata la tradizione della t-shirt tecnica donata a tutti e della medaglia per chi finisce la gara. Al via anche la 10 km competitiva e le due corse sulle distanze di mezza maratona e 10.000 metri non competitive. Manca solo un mese dunque all’appuntamento tra i più attesi della stagione del running, evento Bronze Label Fidal organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D., con partenza dall’affascinante lungolago di Stresa. Una gara veloce, visto il crono di 59’06” del keniano Daniel Kipchumba in passato e la partecipazione della primatista mondiale di maratona, la keniana Brigid Kosgei. La partenza è fissata alle 9.00 da Stresa, alle 10 partirà la 10 km.