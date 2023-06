Running, Cansiglio Run: domenica 11 giugno la settima edizione

Inizia il conto alla rovescia per l’edizione numero sette della Cansiglio Run, manifestazione di trail running che domenica 11 giugno percorrerà i sentieri dell’altopiano al confine tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone, coinvolgendo un gran numero di appassionati. L’edizione 2023 si svilupperà su tre distanze: 26, 16 e 7 chilometri. I percorsi sono stati disegnati dall’ex campione mondiale di corsa in montagna, Maurizio Simonetti, che in questi giorni, con gli amici del Running Team Conegliano, società organizzatrice dell’evento, sta dando l’ultima sistemazione ai sentieri di gara, parzialmente rinnovati rispetto all’edizione 2022.

“Quest’anno abbiamo unificato la tradizionale Cansiglio Run di giugno con il Fregona Summer Trail che l’anno scorso si era disputato a fine luglio e nel 2021 a settembre – spiega Simonetti -. La gara sui 26 km avrà un dislivello di circa 800 metri. Quella sui 16 km (prevista anche nella versione ludico-motoria, ndr) supererà di poco i 500 metri. Mentre la 7 km è praticamente piatta. Vogliamo che la Cansiglio Run continui ad essere un evento accessibile davvero a tutti: dai runners più evoluti sino ai semplici camminatori. Sarà l’occasione per venire a correre ai mille metri di quota dell’altopiano, godendo di uno splendido ambiente naturale, ma potrà anche essere un allenamento finalizzato all’attività su strada, magari pensando già a mezze maratone e maratone della seconda parte dell’anno”.

Partenza e arrivo saranno all’ex rifugio Genziana, nell’area di Coldart. Le iscrizioni online, attraverso il portale Endu, rimarranno aperte sino al 9 giugno. Ma saranno possibili anche sabato 10 (dalle 14 alle 18.30) e domenica 11 giugno (sino a poco prima del via) nell’area di partenza.