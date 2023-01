Running, il 19 novembre la Verona Marathon: sarà valida per il Campionato Italiano assoluto

E’ già in movimento la macchina organizzativa della 22° Verona Marathon, in programma domenica 19 novembre 2023. Quest’anno l’appuntamento nella città scaligera, affiancato ancora una volta dalle ormai tradizionali Cangrande Half Marathon e Last 10k, avrà anche valenza di Campionato Italiano di maratona e Master Fidal. Un ulteriore riconoscimento per una gara che ormai da alcuni anni è presente nel calendario di World Athletics e della Aims, associazione mondiale delle corse e maratone su strada. Uno scenario suggestivo, con la partenza da Piazza Bra sotto gli occhi dell’Arena che nelle settimane scorse ha fatto il giro del mondo grazie ai droni che hanno ripreso le fasi salienti dell’edizione 2022.

“Si tratta del giusto riconoscimento per lo sforzo che ogni anno i nostri 600 volontari mettono in strada – spiega Stefano Stanzial, presidente di Gaac 2007 Veronamarathon asd – Ringrazio il presidente Stefano Mei e tutta la Fidal per aver approvato la nostra richiesta, saremo pronti con tutta la bellezza della nostra città ad accogliere circa 10mila persone provenienti da tutto il mondo per correre una delle tre distanze previste.” Le iscrizioni per la 22° Verona Marathon si sono aperte il 6 gennaio, con i primi dieci giorni che prevedono una quota agevolata a 30 euro. Possibile anche il pacchetto da 69 euro con la Giulietta&Romeo Half Marathon, altro appuntamento veronese che è in calendario il 12 febbraio.