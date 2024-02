Presentata oggi la 22^ Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon: “Evento inclusivo e creativo”

Nella Sala Consiglio a Palazzo Loggia, è stata presentata la 22^ Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon, in programma domenica 10 marzo 2024 sulle tre distanze competitive della maratona, mezza maratona e 10k. E in vista della gara non manca l’orgoglio di essere ancora una volta la manifestazione che apre la stagione delle 42 km primaverili. Soddisfatta Laura Castelletti, sindaca di Brescia: “La BAM è competitiva, ma anche inclusiva e creativa, immagine perfetta di Brescia, città dell’industria, ma anche della cultura e dell’arte, come dimostrato ancora più fortemente lo scorso anno da Capitale Italiana della Cultura insieme a Bergamo. E la cultura sportiva, grazie proprio a questa manifestazione, si è radicata nel nostro territorio. Oggi siamo pronti a rilanciare il progetto atletica con lo stesso spirito che ci ha visto protagonisti nel 2023: crescere insieme”.

LE ALTRE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA

“È la prima volta che sono presente da assessore allo sport – ha esordito Alessandro Cantoni –, prima di tutto complimenti. Quando si raggiunge un numero così alto di edizioni vuol dire che dietro c’è un impegno totale, una passione capace di coinvolgere sempre più persone. LA BAM non è una semplice corsa, ma è un’intera giornata che può essere vissuta da tutta la comunità: agonisti, camminatori e famiglie, che per una volta possano godersi il fascino del centro storico in tranquillità. Grazie ancora per questo lavoro immenso”.

Di Brescia, dei bresciani e di atletica ha parlato anche il dottor Gabriele Rosa, presidente della Brescia Art Marathon: “La mia prima parola è grazie: alla sindaca e all’assessore, a tutto il Comune di Brescia, alle aziende e alle associazioni e ovviamente alle mie collaboratrici capaci di far crescere, edizione dopo edizione, questa gara. La BAM è l’unica maratona al mondo che lega corsa e arte, è il nostro fiore all’occhiello, è un tributo dovuto alla nostra città. Ma non solo: è una competizione completamente cittadina, dal percorso scelto dagli stessi runner bresciani, Il giorno dell’evento si muovono circa 10.000 persone, ognuna delle quali ha la possibilità di divertirsi in un contesto che io chiamo la festa della corsa. Questa è la maratona di Brescia e noi ne siamo orgogliosi. Dopo l’anno della cultura, in cui Brescia ha fatto cose incredibili, fregiandosi di un’immagine sempre più forte in tutto il mondo, voglio lanciare un nuovo progetto: far diventare Brescia capitale italiana dell’atletica leggera. Abbiamo due piste in periferia, presto ce ne sarà una indoor e nel nostro centro San Polino vengono ad allenarsi campioni da tutto il mondo. L’ha detto la sindaca, io lo ripeto: insieme possiamo farcela”.

Ennio Zani, Presidente di BCC Brescia: “Siamo la banca di Brescia e dei bresciani, nel 2023 abbiamo sostenuto 800 progetti sul territorio. Quest’anno abbiamo voluto essere a fianco della BAM anche come title sponsor della 10 km competitiva, che tra l’altro raccoglie fondi a favore di un progetto dell’AVIS, associazione a cui siamo molto vicini. Da medico internista posso solo ringraziare il team organizzatore, che con questo evento riesce ad abbinare l’agonismo alla pratica sportiva non competitiva. E sappiamo bene che fare sport è uno dei punti cardine di quegli stili di vita che ci permettono di vivere più a lungo e meglio”.

Marco Capitanio, Presidente Piccola Industria Brescia: “È sempre bello collaborare con il Comune di Brescia e la BAM. Nel 2023, primo anno di questa collaborazione, abbiamo aderito all’evento con 26 aziende e 630 iscritti. Nel 2024 faremo ancora meglio, con 46 aziende e oltre 900 iscritti. Attiveremo anche una raccolta fondi a favore di due associazioni del terzo settore, ESA – Educazione alla Salute Attiva e Icaro Sport Disabili Onlus”.

Giuseppe Capoferri, CEO di Gulliver: “Avevo due sogni: sentirmi dire che sono un artista e correre la maratona di New York. Il dottor Rosa è riuscito a farmeli realizzare entrambi. Uno dei miei quadri, dal titolo StartUp, è la Cartella Artistica di questa edizione della BAM. A novembre 2023 ho tagliato il traguardo della 42 km della Grande Mela, a 63 anni e con un’ernia espulsa. E ora stiamo portando a fare attività sportiva i ragazzi che lavorano in Gulliver, software house bresciana. L’entusiasmo di Gabriele è contagioso”.

Daniele Frassine, rappresentante di Conad Centro Nord e delegato dei soci Conad della provincia di Brescia: “Il nostro obiettivo è ribaltare parte del nostro profitto sul territorio che viviamo e lo facciamo fattivamente. Grazie a un nostro cilente è iniziata questa collaborazione, che sicuramente si protrarrà negli anni. Correrò? Non proprio. Mi godrò il centro storico partecipando con mia moglie e le mie figlie alla Family Walking”.