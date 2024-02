Barcellona, Xavi: “Sorprendente il cambio di allenatore del Napoli. Non ci sono favoriti”

“Domani dovremo mostrare tutto quel che abbiamo preparato, ci sono i presupposti per fare una grande partita contro un Napoli che ha cambiato l’allenatore in maniera sorprendente”. Lo ha detto il tecnico del Barcellona, Xavi in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Calzona “è un tecnico che ha già allenato la squadra – spiega –, non sarà facile, perché non sappiamo come approcceranno al match, da parte nostra dobbiamo fare le cose bene in attacco e in difesa. Giochiamo contro la vincitrice dello scudetto, soprattutto contro i tre attaccanti come Politano, Kvaratskhelia e Osimhen”, ha aggiunto. “Non ci sono favoriti, sarà il campo a parlare. Lo vedremo domani. Lewandowski? Robert è un grande leader e sta passando uno dei suoi momenti migliori”, ha detto in riferimento all’attaccante polacco, autore di quattro gol nelle ultime tre partite di Liga.