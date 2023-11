Percorse di nascosto 4 km in auto perché “era stanca”, maratoneta squalificata per un anno

Quattro km in auto perché si sentiva stanca, poi di nuovo a terra per correre fino al traguardo della ultramaratona Gb Ultras Manchester-Liverpool dello scorso 7 aprile: terzo posto e tanti sorrisi per Joasia Zarkzewski, maratoneta scozzese di 47 anni, con una partecipazione ai Giochi del Commonwealth di Glasgow nel 2014. Il tutto, ovviamente, barando: e puntuale è arrivata la squalifica di 12 mesi imposta da UK Athletics nei confronti dell’atleta, pizzicata dagli organizzatori controllando i dati del sistema di tracciamento della gara, i dati Gpx, e mettendo insieme anche le dichiarazioni della stessa atleta oltre a quelle di altri testimoni, tra cui i concorrenti.