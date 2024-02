Maratona, Yeman Crippa scrive la storia a Siviglia: demolito il record italiano

Yeman Crippa scrive la storia a Siviglia e demolisce il record italiano della maratona, diventando il nuovo primatista per il Bel Paese. Lungo le strade dell’Andalusia, il mezzofondista azzurro ferma il tempo in 2 ore, 6 minuti e 6 secondi, migliorando di un minuto e dieci secondi il precedente primato nazionale di Iliass Aouani. Nella seconda maratona della carriera, lui che nel 2022 ha vinto l’oro continentale nei 10.000 metri, il fuoriclasse delle Fiamme Oro ha chiuso in quarta posizione nella gara vinta dall’etiope Deresa Geleta davanti al francese Morhad Amdouni e all’israeliano Gashau Ayale. Oltre all’ottimo piazzamento, per lui arriva anche il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il ventisettenne nato in Etiopia ha rimontato nella seconda parte, in cui è stato più veloce rispetto al tempo virtuale della mezza maratona, superando anche l’altro azzurro Eyob Faniel giunto in settima posizione con la seconda miglior prestazione italiana di sempre. Per Crippa ancora un record in carriera: l’azzurro è infatti primatista italiano dei 3000 metri, 5000 outdoor e indoor, 5 km su strada, 10.000 e mezza maratona 59’26”.

Raggiante Crippa al termine della maratona di Siviglia: “Qualificarmi per i Giochi era l’obiettivo di oggi, ora finalmente posso prepararmi per l’appuntamento dell’anno e posso dire che il processo per diventare un maratoneta sta cominciando. La nostra idea era di correre sotto le 2h07, senza rischiare troppo e correndo in progressione: più avanti cercherò il tempo che merito, so che posso correre molto più veloce”.