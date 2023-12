Maratona di Roma 2023, già 11.000 gli iscritti: 2.700 in più dello scorso anno

Sono già 11mila gli iscritti per l’Acea Run Rome The Marathon, in programma il 17 marzo 2024. Ad oggi sono 2.700 gli iscritti in più rispetto a un anno fa e il traguardo dei 20mila sembra essere alla portata. La maratona nella Capitale “si conferma uno dei più importanti eventi internazionali di Roma – ha detto il Sindaco Roberto Gualtieri -. In questi anni l’amministrazione Comunale insieme agli organizzatori ha dato il massimo e i risultati partecipativi stanno arrivando. Le emozioni che i maratoneti provano nel correre a Roma sono straordinarie e irripetibili, il fascino della Frecce Tricolore del marzo 2023 passate sui maratoneti in partenza è stato qualcosa di unico. Roma cresce e il 17 marzo vivremo ancora una giornata di grande sport agonistico ma anche di benessere, inclusione, socialità e solidarietà”. La maratona di Roma “è l’unica in cui gli atleti corrono nella storia – afferma Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport – Dal Circo Massimo al Colosseo passando per San Pietro, Castel Sant’Angelo, il Foro Italico, piazza del Popolo e piazza di Spagna. Una gara che si corre con le gambe, ma anche con gli occhi e di cui siamo orgogliosi”.