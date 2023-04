Maratona di Belgrado 2023, il marocchino Chakib trionfa

di Mattia Zucchiatti 45

Il marocchino Lahgar Chakib ha vinto oggi la trentaseiesima edizione della Maratona di Belgrado con il tempo di 2h 14′ 28”. Alle sue spalle, a distanza ravvicinata, c’è il kenyano Cheriot Francis in 2h 14′ 35”, mentre a completare il podio è l’altro keniano Limo Johnson Kiprop col tempo di 2h 17′ 13”. In campo femminile si è affermata l’etiope Gameda Fejne Gudeto in 2h 30′ 30″. Seconda è giunta la kirghiza Sradana Trofimova col tempo di 2h 32′ 35″, terza la kenyana Jane Mora Onjandzi in 2h 35′ 58″. Alla Maratona di Belgrado hanno preso parte 10.500 concorrenti provenienti da 64 Paesi.