Maratona Chicago 2023, risultati e classifica: Kiptum trionfa e firma nuovo record mondiale

Kelvin Kiptum trionfa nella maratona di Chicago 2023 stabilendo il nuovo record mondiale: 2h00’35” il crono finale del keniano, che diventa il primo uomo a scendere sotto le 2h01′. Cade dunque il primato stabilito un anno fa da Eliud Kipchoge a Berlino in 2h01’09” e che Kiptum aveva già sfiorato quest’anno in occasione della maratona di Londra, vinta in 2h01’25”. Secondo posto ad oltre tre minuti dal vincitore per il connazionale Kipruto (2:04:02) che giunge secondo, completa il podio il belga Abdi (2:04:32).

In campo femminile Sifan Hassan si consacra in maniera definitiva come una delle più grandi mezzofondiste e fondiste di sempre conquistando la vittoria nella Maratona di Chicago 2023 con il crono di 2h13’44”, disintegrando il record europeo corso nel 2003 da Paula Radcliffe a Londra (2h15’25”), per quella che rappresenta la seconda prestazione mondiale di sempre sulla distanza dopo il recente 2h11’53” della Assefa.