Maratona Boston 2023, risultati e classifica: bis di Evans Chebet, primo trionfo per Hellen Obiri

Per il secondo anno consecutivo è Evans Chebet a conquistare la Maratona di Boston, arrivata alla sua 127esima edizione. L’atleta keniota, vincitore lo scorso novembre anche a New York, nei chilometri finali è riuscito a staccare il connazionale Benson Kipruto, che nei metri conclusivi è stato poi superato da Gabriel Geay, dovendosi così accontentare della terza piazza. Questo il podio di una gara corsa con un buon ritmo, e chiusa da Chebet in 2:05.54. Delusione per il grande favorito della vigilia Eliud Kipchoge, incappato in una giornata negativa e sesto al traguardo, a circa tre minuti e mezzo dal vincitore. Il campione 38enne, che all’arrivo ha lamentato un problema alla gamba, non è stato in grado di conquistare la quinta delle sei World Majors: Boston e New York continuano a mancare nel suo personale albo d’oro.

ORDINE DI ARRIVO GARA MASCHILE

1. Evans Chebet 2:05.54

2. Gabriel Gray +00:10

3. Benson Kipruto +00:12

4. Albert Korir +02:07

5. Zouhair Talbi +02:41

6. Eliud Kipchoge +03:29

7. Scott Fauble +03:50

8. Hassan Chahdi +03:52

9 . John Korir +04:10

10. Matthew McDonald +04:23

Primo trionfo in una maratona per Hellen Obiri, che chiude in 02:21:38 grazie ad uno scatto formidabile nel finale, con il quale riesce a staccare la favorita della vigilia Amane Beriso. Prova femminile in cui è rimasto invece un gruppetto in testa per quasi trequarta di gara. Poi un’azione importante di Emma Bates fa una scrematura tra le undici davanti e restano in cinque. La stessa americana, che fa il suo record personale, perde terreno insieme a Lonah Salpeter e successivamente a Ababel Yeshaneh. Restano Obiri e Beriso, ma per poco: la 33enne nel giro di pochi secondi fa il vuoto dietro di sé e riesce a chiudere sotto le 2 ore e 22′.

ORDINE DI ARRIVO GARA FEMMINILE