Sorteggio tabellone Masters 1000 Indian Wells 2023 domani sera in tv: orario, canale e diretta streaming

Ecco tutte le informazioni per seguire il sorteggio del torneo di Indian Wells 2023, primo Masters 1000 della stagione di scena sui campi in cemento outdoor della California. Salvo sorprese Djokovic non ci sarà, così come Nadal, fermato da un infortunio che lo costringerà a saltare anche Miami. Al via invece Alcaraz, Tsitsipas e soprattutto il grande favorito Medvedev, reduce da tre tornei consecutivi vinti. Per quanto riguarda gli azzurri, invece, presenti Sinner, Berrettini, Musetti, Sonego e Fognini.

La cerimonia del sorteggio andrà in scena domani sera, lunedì 6 marzo, con inizio fissato alle ore 00:00. Non è prevista copertura televisiva o diretta streaming della procedura degli accoppiamenti. Sportface.it darà comunque aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione americana ai propri lettori.