Maratona Amsterdam 2023, risultati e classifica: Belet vince al maschile, Belete al femminile

In un’Amsterdam bagnata dalla pioggia ma in cui ogni tanto arriva anche qualche raggio di sole, c’è un podio tutto Made in Kenya nella gara maschile. A trionfare è Joshua Belet, che alla sua terza maratona riesce a fare un nuovo personale e a chiudere in prima posizione davanti ai connazionali Kotut e Chumba. Poi cinque etiopi di fila da Legese in quarta piazza per arrivare ad Alew in ottava. Chiudono la top-10 i primi due europei: Choukoud nono e Charik decimo.

ORDINE DI ARRIVO

1. Joshua Belet (KEN) 2:04:18

2. Cybrian Kotut (KEN) 2:04.34

3. Bethwel Chumba (KEN) 2:04:37

4. Birhanu Legese (ETH) 2:04:44

5. Leni Berhanu (ETH) 2:05:48

6. Bazezew Asmare (ETH) 2:06:34

7. Mulugeta Debasu (ETH) 2:06:36

8. Haymanot Alew (ETH) 2:08.25

9. Khalid Choukoud (NED) 2:08:36

10. Abderrazak Charik (FRA) 2:08:37

La prova femminile ha invece visto il dominio dell’Ethiopia con il successo di Meseret Belete in 2:18.21. Dietro di lei sul podio la connazionale Abebayehu, mentre sul terzo gradino ci è salita Dorcas Tuitoek, unica rappresentante del Kenya nelle prime otto. La prima delle europee è la padrona di casa Anne Luijten che festeggia davanti al suo pubblico anche il minimo valido per volare a Parigi in vista dei Giochi.

ORDINE DI ARRIVO

1. Meseret Belete (ETH) 2:18:21

2. Meseret Abebayehu (ETH) 2:19.50

3. Dorcas Tuitoek (KEN) 2:20:02

4. Ashete Bekere (ETH) 2:21:51

5. Tiruye Mesfin (ETH) 2:22.07

6. Anchalem Haymanot (ETH) 2:22:23

7. Meseret Gola (ETH) 2:22:29

8. Sofia Assefa (ETH) 2:23:33

9. Marion Kibor (KEN) 2:24.26

10. Anne Luijten (NED) 2:26.36