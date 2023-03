Napoli, De Laurentiis: “Sarri è stato un paraculo. Scudetto e Champions, ma non portiamoci iella”

Aurelio De Laurentiis è un fiume in piena nel rispondere alle domande degli studenti dell’Università Luigi Vanvitelli di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta: “La sconfitta con la Lazio? Direi che è stata una sconfitta salutare, altrimenti c’è il rischio di sedersi. Ma Sarri è stato un paraculo, perché invece di attaccare ha bloccato i terzini. Poi Kvara ha dato quella palla a Vecino”, ha detto il patron del Napoli, che ha poi aggiunto: “Scudetto o Champions League? Mi auguro entrambi, ma diciamolo in silenzio, perché a furia di dircelo ci portiamo iella da soli”.