Europei cross 2023, Jakob Ingebrigtsen non difenderà il titolo a Bruxelles

Jakob Ingebrigtsen non difenderà il suo titolo europeo di cross country alla rassegna continentale in programma il 10 dicembre al Laeken Park di Bruxelles (Belgio). Lo ha reso noto sui social la European Athletics. L’atleta norvegese, campione olimpico dei 1500 metri piani a Tokyo 2020, ha accusato un problema fisico nelle ultime settimane e, visto l’anno olimpico, ha scelto di dare forfait all’Europeo in Belgio. “Jakob ha deciso che quest’anno non parteciperà agli europei di cross”, ha detto Espen Skoland, portavoce dei fratelli Ingebrigtsen. “Vuole concentrarsi sul recupero e sull’allenamento dopo una stagione lunga e dura. Ha un anno importante davanti a sé e vuole concentrarsi su quello”, aggiunge. Ingebrigtsen sarà quindi assente alla rassegna continentale di corsa campestre per la prima volta dal 2015, dopo aver vinto il titolo due volte, nel 2021 e nel 2022.