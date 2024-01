Cross country: dopo la BO Classic, Battocletti vuole anche il Campaccio

Dopo la BO Classic, Nadia Battocletti nel giorno dell’Epifania prova a spezzare un tabù che resiste dal 1994. E’ infatti da esattamente trent’anni che un’italiana (toccò a Silvia Sommaggio) non si impone al Campaccio, la classica di cross country a San Giorgio su Legnano. La più attesa sarà proprio la trentina argento europeo a Bruxelles, che ha trionfato a Bolzano pochi giorni fa e che vuole ripetersi in questa tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour. Come principale avversaria, in questa occasione, è annunciata la rappresentante del Burundi Francine Niyomukunzi, mentre sono parecchie le azzurre ai nastri di partenza, Anna Arnaudo, Federica Del Buono, Rebecca Lonedo, Giovanna Selva, Sara Nestola, Elisa Palmero, Elisa Bortoli e Micol Majori. Al maschile, folta rappresentanza azzurra: il primatista di maratona Iliass Aouani, il siepista Ala Zoghlami e gli azzurri del cross Luca Alfieri e Italo Quazzola.