2 Santuari Running 2023, Michele Fontana e Valeria Roffino trionfano

Michele Fontana ha dominato la 15esima edizione della 2 Santuari Running, corsa podistica su strada Fidal organizzata dall’As Gaglianico 74 questa mattina, venerdì 2 giugno. La gara è partita alle ore 9.30 dal Santuario di Graglia. L’atleta di Lecco ha chiuso con il tempo di 1h06’41”, il migliore di sempre. Alle sue spalle Paolo Gallo (Atl. Giò 22 Rivera) arrivato in 1h09’51” e Vezio Bozza (Atl. Santhià, 1h12’29”). Tra le donne successo nettissimo della biellese Valeria Roffino (Fiamme Azzurre), prima con il tempo di 1h18’51”. Al secondo posto Irene Corniati (Climb Runners Biella) in 1h34’24” e al terzo Anna Caporusso (Avis Ivrea) in 1h35’11”. I due vincitori scrivono per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro.

Nella graduatoria all time Alberto Mosca con 8 vittorie (interrottamente dal 2010 al 2017). Una vittoria a testa, poi, per Rosario Baratono (2008), Massimo Lanza (2009), Stefano Velatta (2018), Paolo Gallo (2019), Vezio Bozza (2021), Robert Britton (2022) e Michele Fontana (2023). In ambito femminile molti nomi nell’albo d’oro: comandano con due vittorie Ilaria Zaccagni (2010 – 2012) e Lara Giardino (2016 – 2017). Una vittoria per Beatrice Lanza (2008), Maria Luisa Riva (2009), Marta Gariglio (2011), Viviana Vellati (2013), Sarah Aimee L’Epee (2014), Cristina Dosio (2015), Katarzyna Kuzminska (2018), Debhora Li Sacchi (2019), Sarah Aimée L’Epée (2021), Jessica Oosterloo (2022) e Valeria Roffino (2023).