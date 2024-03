Sei nazioni, Italia batte Scozia. Quesada: “Cuore e difesa, una bellissima giornata”

Il ct dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, non può che essere soddisfatto per la prima vittoria degli azzurri nel Sei Nazioni 2024, ottenuta in casa all’Olimpico contro la Scozia, dopo circa 10 anni dall’ultima volta: “Sapevamo che la Scozia era fortissima, non abbiamo avuto fortuna con la prima meta, poi è stato duro incassare le altre due ma non abbiamo mai mollato grazie al cuore e alla difesa. Sono felice per i giocatori, che fanno un lavoro incredibile e meritano tanto questo momento. Dobbiamo continuare così, ma per la squadra è una bellissima giornata”.

“Avevo detto che questa squadra avrebbe fatto parlare di se’ – prosegue il coach argentino a Sky -. Possiamo migliorare ancora e spero si possa fare un passo un più, questa squadra ha l’opportunità di fare ciò che non ha mai fatto. In Galles sarà durissima, ma ora dobbiamo festeggiare”. Sarà quindi il Galles la prossima sfidante degli azzurri, un match durissimo che avrà luogo sabato 16 marzo alle ore 15:15 proprio in terra britannica.