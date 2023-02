Sei Nazioni, Guinness espone il trofeo a Roma: il programma

di Redazione 6

Guinness porta il trofeo Sei Nazioni a Roma. Il marchio del trofeo di rugby più ambito ha scelto l’attesissimo match Irlanda – Italia per offrire a centinaia di appassionati l’opportunità unica di ammirare dal vivo la coppa. Una prima assoluta in Italia, che accenderà l’entusiasmo dei tifosi in vista dell’incontro valido per la terza giornata del torneo 2023, in programma sabato 25 febbraio allo stadio Olimpico di Roma con kick off alle 15:15.

Le iniziative si dividono tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio: il mitico trofeo del Sei Nazioni verrà esposto in 6 tra i pub più amati della capitale. Grazie ai corner dedicati, gli appassionati potranno farsi un selfie con la coppa e ricevere gadget originali Guinness. Di seguito il programma completo.

Programma del Trophy Tour

Giovedì 23 febbraio: 17.30 / 18.30 – Abbey Theatre (Via del Governo Vecchio); 19.19 / 20.15 – Scholars Lounge (Via del Plebiscito); 20.45 / 21.45 – Trinity College (Via del Collegio Romano);

Venerdì 24 febbraio: 17.00 / 18.00 – Finnegan (Via Leonina); 18.30 / 19.30 – Shamrock (Via del Colosseo); 20.30/21.30 – Morrison (Via Ennio Quirino Visconti).