Sei Nazioni femminile 2023, 26 azzurre convocate per Italia-Irlanda

Sabato 15 aprile sarà tempo di Rugby e di Sei Nazioni femminile con l’Italia del CT Giovanni Raineri che ha diramato le convocazioni per il match delle azzurre contro l’Irlanda in quel di Parma. Sono 26 le atlete convocate per il raduno preparatorio al match di sabato che varrà come terzo incontro del Tiktok Women’s Six Nations 2023 in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma sabato 15 aprile.

Al gruppo, che si radunerà presso la Cittadella del Rugby della città ducale a partire da martedì 11 aprile, si aggiungono sei atlete invitate: Buso, Cuoghi, Pilan, Rolfi, Cavina, Turani. Assente il capitano Elisa Giordano, che ha riportato un trauma distrattivo alla gamba destra la cui entità verrà valutata nelle prossime settimane. Questo l’elenco completo delle convocate: arattin, Capomaggi, Cassaghi, Cheval, D’Inca’, Duca, Fedrighi, Franco, Gai, Granzotto, Gronda, Gurioli, Locatelli, Madia, Maris, Muzzo, Ranuccini, Rigoni, Sgorbini, Seye, Sillari, Stecca, Stefan, Stevanin, Tounesi e Vecchini.