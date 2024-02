Sei Nazioni 2024: Inghilterra imbattuta, Galles piegato 16-14

L’Inghilterra batte 16-14 il Galles nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2024. La Nazionale di Borthwick vince rimontando nel secondo tempo dopo aver chiuso i primi 40 minuti sotto 14-5. Nella seconda frazione, Ford avvia la risalita al 47′ con un calcio di punizione. Dingwall fa meta al 63′ e sempre Ford opera il sorpasso al 73′ con un altro calcio. Inghilterra che sale al primo posto con 8 punti e due vittorie e zero sconfitte. Seconda sconfitta per il Galles, che è quinto a 3 punti. L’Irlanda potrà superare l’Inghilterra in caso di successo contro l’Italia domani a Dublino alle 16.