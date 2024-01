Sei Nazioni 2024, cambia l’arbitro di Italia-Scozia: Gardner sostituisce Peyper

L’arbitro australiano Angus Gardner è stato designato per la direzione del match della quarta giornata del Guinness Sei Nazioni Maschile tra Italia e Scozia, in programma sabato 9 marzo allo Stadio Olimpico di Roma. La designazione della World Rugby è una scelta obbligata per la sostituzione del sudafricano Jaco Peyper, infortunatosi al tendine d’Achille nei quarti di finale della Rugby World Cup.