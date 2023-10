Rugby, WXV Divisione 2: il ct Raineri sceglie il XV azzurro per la sfida agli Stati Uniti

Giovanni Raineri, Commissario Tecnico della Nazionale Femminile di rugby, ha annunciato le 23 giocatrici che prenderanno parte a Italia-Stati Uniti, la sfida che conclude la prima edizione del WXV 2. In Sudafrica le Azzurre sabato alle ore 17.00 proveranno a mantenere la prima posizione in classifica, attualmente a pari merito con la Scozia ma con una migliore differenza punti a nostro favore. L’Italia ha la possibilità, superando la formazione nordamericana, di conquistare in caso di vittoria il primo torneo internazionale al femminile della propria storia.

Questo il XV dell’Italia:

15 -Beatrice Capomaggi (Villorba Rugby, 10 caps)

14 – Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 27 caps)

13 – Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 81 caps)

12 – Emma Stevanin (Valsugana Rugby Padova, 10 caps)

11 – Alyssa D’Incà (Villorba Rugby, 20 caps)

10 – Beatrice Rigoni (Sale Sharks, 69 caps)

9- Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova, 81 caps)

8 – Elisa Giordano (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 64 caps)

7 – Giulia Cavina (CUS Milano Rugby, 3 caps)

6 – Sara Tounesi (Sale Sharks, 34 caps)

5- Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 42 caps)

4 – Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, 49 caps)

3 – Lucia Gai (Valsugana Rugby Padova, 94 caps)

2 – Silvia Turani (Harlequins, 29 caps)

1 – Gaia Maris (ASM Romagnat Rugby, 24 caps)

A DISPOSIZIONE: 16 – Laura Gurioli (Villorba Rugby, 6 caps) 17 – Emanuela Stecca (Villorba Rugby, 7 caps) 18 – Alessia Pilani (Colorno Rugby, 4 caps) 19 – Isabella Locatelli (Colorno Rugby, 45 caps) 20 – Alissa Ranuccini (Colorno Rugby, 7 caps) 21 – Nicole Mastrangelo (Unione Rugby Capitolina, 1 cap) 22 – Veronica Madia (Grenoble Amazones, 45 caps) 23 – Sofia Catellani (Colorno Rugby, 1 cap).