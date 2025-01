Manca sempre meno all’esordio dell’Italia contro la Scozia nel Sei Nazioni 2025 di rugby, in programma sabato 1° febbraio alle ore 15.15 italiane allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo. In vista della sfida valida per la prima giornata, gli azzurri si sono ritrovati presso il quartier generale del CPO Giulio Onesti del Foro Italico di Roma, dove hanno svolto il primo allenamento della settimana in palestra con il gruppo quasi al completo. Nella tarda mattinata hanno raggiunto la capitale anche Matteo Canali, Gianmarco Lucchesi e Paolo Garbisi, reduci dai rispettivi impegni con i club di appartenenza.

Le parole dei protagonisti

Nell’incontro odierno con la stampa era presente l’ala delle Zebre Simone Gesi, che ha all’attivo una presenza con la maglia della Nazionale azzurra. “La competizione è davvero alta – ha dichiarato il nativo di Livorno –, e questo porta a migliorarsi costantemente. Cerco di valorizzare i miei punti di forza e contemporaneamente prendere spunto dai ragazzi che giocano a un livello più alto del mio“.

Il classe 2001 ha poi aggiunto: “Il mio esordio è stato proprio con la Scozia due anni fa, uno dei palcoscenici più belli dove giocare sia per il pubblico sia per l’importanza della partita. In questi due anni sono maturato tanto a livello di gioco, sono più sicuro su alcuni aspetti, soprattutto su aspetti come il contatto fisico e la difesa. Ho lavorato tanto anche sul gioco al piede. Mi sento più sicuro di me anche come persona, sono stati due anni di crescita: le tante partite sono servite“.

I convocati per la sfida del Sei Nazioni tra Italia e Scozia

Nella lista dell’Italia per preparare l’esordio nel Torneo, rispetto a quella precedentemente comunicata dal commissario tecnico Gonzalo Quesada per la prima settimana di raduno a Roma, l’unico cambiamento è la convocazione di Marco Zanon al posto di Muhamed Hasa.