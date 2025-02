Il commissario tecnico dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista di Italia-Francia, match della terza giornata del Sei Nazioni 2025. La sfida è in programma domenica 23 febbraio alle ore 16:00 all’Olimpico di Roma, con gli Azzurri che puntano all’impresa per dare continuità alla vittoria arrivata nella seconda giornata sempre in casa contro il Galles. Il bilancio attuale dell’Italia in questa edizione del torneo è di una vittoria e una sconfitta, dal momento che nella prima giornata gli Azzurri sono usciti battuti per 31-19 dalla trasferta di Edimburgo in casa della Scozia.

I convocati: 33 azzurri per la Francia, assente Ioane

Il ct Quesada attende quindi 33 giocatori presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, base romana della nazionale italiana di rugby e luogo del raduno che inizierà domenica 16 febbraio. Una settimana intensa, nella quale lo staff preparerà insieme alla squadra l’incontro contro i transalpini. La Francia, vittoriosa all’esordio con un roboante 43-0 sul Galles, ha poi subito una dolorosa sconfitta all’ultimo secondo in casa dell’Inghilterra con il punteggio di 26-25.

Scontata la squalifica, torna tra i convocati Mirco Spagnolo a rinforzare il pacchetto degli avanti. Proprio in questo reparto confermatissimi Danilo Fischetti e Niccolò Cannone, che potrebbero tagliare il traguardo dei 50 caps in azzurro proprio in occasione del match di domenica prossima. Torna anche Matteo Canali, dopo la convocazione per il raduno di preparazione a Scozia-Italia. Per quanto riguarda gli assenti invece spiccano i nomi di Dino Lamb e Monty Ioane: per il primo c’è un problema alla spalla sinistra, mentre l’ala del Lione ha riportato un edema articolare al ginocchio sinistro. Un problema fisico che gli impedirà sicuramente di far parte del raduno, con lo staff medico della Nazionale e quello di Lione che seguiranno in sinergia il percorso riabilitativo dei prossimi giorni. Di seguito la lista completa dei convocati, a cui si aggiunge anche il trequarti di Rovigo Mirko Belloni, invitato.

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 61 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 49 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 32 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, 2 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 11 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 22 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, esordiente)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 30 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 30 caps)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 49 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 4 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 61 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 25 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 45 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 60 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 11 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 29 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 15 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 15 caps)

Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 83 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 44 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 13 caps)

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, 1 cap)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 43 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 25 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)

Ali/Estremi

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 25 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 2 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 13 caps)

Invitati

Mirko BELLONI (FEMI-CZ Rovigo, esordiente)

Atleti non considerati per infortunio

Monty IOANE (Lione, 37 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 11 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 5 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 6 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 9 caps)

Stephen Aboud torna in Federugby: sarà il nuovo High Performance Manager

Nelle stesse ore dell’annuncio dei convocati è arrivato anche un altro importante comunicato da parte della Federazione Italiana Rugby. A partire dal mese di luglio infatti Stephen Aboud tornerà a collaborare con l’Italrugby. Il tecnico irlandese, già presente in Federazione dal dal 2016 al 2022 come responsabile della direzione tecnica della formazione di giocatori e allenatori, ricoprirà il ruolo di High Performance Manager. Il 62enne in questi due anni ha lavorato con Rugby Canada, proprio alla direzione dell’Alta Prestazione. Adesso una nuova avventura italiana per Aboud, che per sette anni DT della Federazione irlandese: sarà lui a elaborare insieme alla direzione sportiva il programma di Alta Prestazione della FIR nel breve, medio e lungo termine.

“Sono felice di poter tornare a collaborare con la struttura tecnica italiana – spiega Aboud – Ho ricordi splendidi e grandi amicizie dai miei anni in Italia, dove passione e competenza sono alla base del lavoro di ogni giorno. Sono certo che tutti insieme potremo costruire un modello prestativo in grado di far esprimere a tutti il proprio massimo potenziale in questo progetto.”