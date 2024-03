Rugby, Sei Nazioni 2024: ufficializzata la formazione dell’Italia per la sfida contro la Scozia

Il ct dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, ha ufficializzato la formazione titolare che scenderà in campo contro la Scozia nel match valido per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2024. L’appuntamento è per sabato 9 marzo alle ore 15.15 presso l’Olimpico di Roma, dove le due compagini si affronteranno per la 37^ volta della propria storia. Spicca il debutto di Louis Lynagh, che affiancherà Capuozzo e Ioane nel triangolo allargato; Menoncello e Brex saranno la coppia di centri, mentre in mediana confermati Paolo Garbisi, Page e Relo. Capitan Lamaro guida la terza linea insieme a Vincent e al rientrante Negri. Ritrova la titolarità anche Simone Ferrari in prima linea, con Nicotera e Fischetti. Confermati infine Ruzza e Cannone in seconda linea.

Di seguito il XV dell’Italia: 15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 18 caps) 14 Louis LYNAGH (Harlequins, esordiente) 13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 33 caps) 12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 16 caps) 11 Monty IOANE (Lione 28 caps) 10 Paolo GARBISI (Tolone, 34 caps) 9 Martin PAGE-RELO (Lione, 6 caps) 8 Ross VINTCENT (Exeter, 2 caps) 7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 36 caps) – capitano 6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 53 caps) 5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 52 caps) 4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 39 caps) 3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 51 caps) 2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 21 caps) 1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 39 caps)

A disposizione: 16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 20 caps) 17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 3 caps) 18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 19 caps) 19 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 6 caps) 20 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 17 caps) 21 Stephen VARNEY (Gloucester, 27 caps) 22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 7 caps) 23 Federico MORI (Bayonne, 16 caps).