Rugby, Sei Nazioni 2023. The Guardian: “Italia sta diventando potenza, superato dilettantismo”

Mancano ormai pochi giorni al via del Sei Nazioni 2023, con l’Italrugby che domenica ospiterà la Francia all’Olimpico. Il quotidiano inglese The Guardian ha presentato in queste ore il torneo, sottolineando i miglioramenti evidenti dell’Italia negli ultimi mesi. Insomma, dopo anni di ironie e sbeffeggiamenti talvolta anche pesanti, la stampa oltremanica sembra iniziare a considerare gli Azzurri come un degno avversario nel torneo di rugby più conosciuto e rispettato.

“E’ possibile che l’Italia stia già diventando una potenza, dopo aver faticato tanto per scrollarsi di dosso anni di gestioni dilettantesche – scrive il Guardian – I primi frutti dei successi delle squadre giovanili stanno già arrivando alla prima squadra.” Per quanto riguarda i singoli, i riflettori vengono puntati sull’esterno azzurro Ange Capuozzo, che già nel 2022 è stato votato come rivelazione dagli esperti di World Rugby.