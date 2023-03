Rugby, Sei Nazioni 2023: la Francia batte il Galles e aspetta Irlanda-Inghilterra

di Michele Muzzarelli 1

Tutto come da pronostico allo Stade de France, dove la Francia ha battuto il Galles nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2023. I Bleus si sono imposti con il punteggio di 41-28, raggiungendo l’obiettivo di una vittoria con il punto di bonus. Adesso i francesi attendono l’Irlanda, chiamata a battere l’Inghilterra a Dublino nel weekend di San Patrizio per vincere il torneo ed evitare il bis dei transalpini che avevano trionfato dodici mesi fa.

SEI NAZIONI 2023: RISULTATI E CLASSIFICA

La partita in ogni caso era iniziata malissimo per la Francia, che dopo cinque minuti aveva subito la meta gallese con North e la seguente trasformazione di Biggar per il 7-0 dei Dragoni. Immediata però la reazione dei padroni di casa, con la meta di Penaud e i calci di Ramos a portare il punteggio sul 13-7 prima della mezz’ora. Nel finale di primo tempo ecco anche la meta di Danty, per il 20-7 che avvicina la Francia anche al bonus offensivo a metà gara. Bonus che viene raggiunto nei primi minuti del secondo tempo, con le mete di Uini e Fickou che sembrano mettere in ghiaccio la pratica. Un’impressione probabilmente avvertita anche dalla squadra francese, che infatti si rilassa e permette al Galles di accorciare con le mete di Roberts e Williams per il 34-21. Nel finale di partita però è ancora Penaud ad andare a segno, con la trasformazione di Ramos che vale il 41-21 per poi lasciare spazio all’ultima meta gallese firmata da Dyer.