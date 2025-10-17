Il CT dell’Italia convoca a Verona il gruppo che affronterà Australia, Sudafrica e Cile: tra le novità il trequarti dei Northampton Saints e la seconda linea del Bath. Rientra Lorenzo Pani, confermati Garbisi, Allan, Lamaro e Capuozzo.

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei convocati della Nazionale Italiana Maschile per il raduno di Verona, tappa di preparazione alle Quilter Nations Series. Gli Azzurri si ritroveranno domenica 26 ottobre, con il gruppo al completo fino al 29 ottobre, prima che i giocatori impegnati nei club esteri facciano rientro alle rispettive squadre. Il CT e lo staff tecnico si sposteranno poi a Udine il 2 novembre, quando la squadra si ricomporrà in vista del debutto.

Tra le novità assolute figurano Edoardo Todaro, trequarti dei Northampton Saints protagonista di un inizio di stagione esaltante con tre mete e un premio di “Player of the Match” contro Leicester, ed Enoch Opoku Gyamfi, seconda linea del Bath. Entrambi provengono dall’Italia U20. Rientra inoltre, dopo oltre un anno di assenza per infortunio, Lorenzo Pani, mentre trova spazio anche Damiano Mazza, già convocato nell’ultima sfida estiva contro il Sudafrica.

Quesada conferma in regia Paolo Garbisi, Tommaso Allan e Giacomo Da Re, mentre in mediana restano punti fermi Page-Relo e Varney. In prima linea spiccano Ferrari, Fischetti e Riccioni; in terza Lamaro, Negri e Lorenzo Cannone. Non mancheranno certezze come Brex, Capuozzo e Ioane.

“Abbiamo davanti a noi una sfida stimolante – ha dichiarato Quesada – con avversari come Australia e Sudafrica reduci dal Rugby Championship. A Verona lavoreremo per ottimizzare i tempi: senza alibi, ma con energia e fiducia. Sono convinto che questo gruppo darà tutto per onorare la maglia davanti ai nostri tifosi”.

Le partite dell’Italia nelle Quilter Nations Series

Italia – Australia , 8 novembre 2025, Bluenergy Stadium, ore 18.40

Italia – Sudafrica , 15 novembre 2025, Allianz Stadium, ore 13.40

Italia – Cile, 22 novembre 2025, Stadio Luigi Ferraris, ore 21.10

Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta su Rai e Sky Sport.