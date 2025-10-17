Il Napoli si sta preparando per la trasferta da disputare contro il Torino domani alle 18:00: di seguito le parole di Conte.

Il Napoli domani tornerà in campo e lo farà allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra di Marco Baroni. A preoccupare sono al momento i giocatori infortunati: ecco cos’ha riferito Antonio Conte, a tal proposito, in conferenza stampa.

Napoli, il punto di Conte sugli infortunati: l’annuncio in conferenza

In conferenza stampa per il Napoli Antonio Conte ha dichiarato: “Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato tutte e due le partite, quando tornano poi bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti ed il reinserimento e preparare la partita”.

“Buongiorno – ha riferito – è tornato in gruppo, ha fatto già 3-4 allenamenti con noi, è recuperato, Politano è rientrato in gruppo, Amir (Rrahmani, ndr.) sta procedendo la sua fase di recupero, sta andando abbastanza bene”.

“Lobotka ha iniziato pure lui la fase di recupero. L’obiettivo è capire che risposte diamo giocando 7 partite in 22 giorni. E’ inevitabile, ci sarà un dispendio importante, ci sarà bisogno di ruotare e di un po’ tutti e siamo curiosi di capire che risposta daremo”, ha aggiunto.