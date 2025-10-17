Sabato 18 ottobre tutte in vasca le squadre maschili e femminili, con la sfida campana tra la neopromossa Rari Nantes Nuoto Salerno e il blasonato CN Posillipo come big match del weekend.

La Serie A1 di pallanuoto entra nel vivo con la terza giornata di campionato. Tutte le gare si disputeranno sabato 18 ottobre, ad eccezione del posticipo femminile AGN Energia Bogliasco 1951–Brizz Noto, in programma mercoledì 22 ottobre.

Il piatto forte arriva dalla piscina “Vitale” di Salerno, dove alle ore 18.00 la neopromossa RN Nuoto Salerno ospita il prestigioso CN Posillipo, club dal palmarès straordinario (11 scudetti, 3 Champions, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Len e 1 Supercoppa europea). La sfida, che sarà trasmessa in diretta su Waterpolo Channel, verrà diretta dagli arbitri Ercoli e Petronilli, con telecronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Francesco Postiglione.

Il programma della 3ª giornata A1 maschile – sabato 18 ottobre

15:30 Pallanuoto Trieste – AC Group Canottieri Napoli (Trieste, Bianchi) – arbitri Brasiliano e D. Bianco

15:30 CC Ortigia 1028 – Banco BPM RN Savona (Siracusa, Caldarella) – arbitri Braghini e Alfi

16:00 T Academy Olympic Roma – Iren Genova Quinto (Roma, Valco S. Paolo) – arbitri Nicolosi e Guarracino

16:00 Roma Vis Nova Pallanuoto – RN Florentia (Monterotondo, Roghi) – arbitri Schiavo e Piano

18:00 RN Nuoto Salerno – Ranieri Impiantistica CN Posillipo (Salerno, Vitale) – diretta WPC – arbitri Ercoli e Petronilli

18:30 AN Brescia Team – Telimar (Brescia, Mompiano) – arbitri Ferrari e Ricciotti

18:30 Pro Recco Waterpolo – De Akker Team (Genova, Sciorba) – arbitri D’Antoni e Rizzo

Il programma della 3ª giornata A1 femminile – sabato 18 ottobre