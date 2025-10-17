Pallanuoto, terza giornata di Serie A1: big match Salerno-Posillipo
Sabato 18 ottobre tutte in vasca le squadre maschili e femminili, con la sfida campana tra la neopromossa Rari Nantes Nuoto Salerno e il blasonato CN Posillipo come big match del weekend.
La Serie A1 di pallanuoto entra nel vivo con la terza giornata di campionato. Tutte le gare si disputeranno sabato 18 ottobre, ad eccezione del posticipo femminile AGN Energia Bogliasco 1951–Brizz Noto, in programma mercoledì 22 ottobre.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il piatto forte arriva dalla piscina “Vitale” di Salerno, dove alle ore 18.00 la neopromossa RN Nuoto Salerno ospita il prestigioso CN Posillipo, club dal palmarès straordinario (11 scudetti, 3 Champions, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Len e 1 Supercoppa europea). La sfida, che sarà trasmessa in diretta su Waterpolo Channel, verrà diretta dagli arbitri Ercoli e Petronilli, con telecronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Francesco Postiglione.
Il programma della 3ª giornata A1 maschile – sabato 18 ottobre
15:30 Pallanuoto Trieste – AC Group Canottieri Napoli (Trieste, Bianchi) – arbitri Brasiliano e D. Bianco
15:30 CC Ortigia 1028 – Banco BPM RN Savona (Siracusa, Caldarella) – arbitri Braghini e Alfi
16:00 T Academy Olympic Roma – Iren Genova Quinto (Roma, Valco S. Paolo) – arbitri Nicolosi e Guarracino
16:00 Roma Vis Nova Pallanuoto – RN Florentia (Monterotondo, Roghi) – arbitri Schiavo e Piano
18:00 RN Nuoto Salerno – Ranieri Impiantistica CN Posillipo (Salerno, Vitale) – diretta WPC – arbitri Ercoli e Petronilli
18:30 AN Brescia Team – Telimar (Brescia, Mompiano) – arbitri Ferrari e Ricciotti
18:30 Pro Recco Waterpolo – De Akker Team (Genova, Sciorba) – arbitri D’Antoni e Rizzo
Il programma della 3ª giornata A1 femminile – sabato 18 ottobre
14:00 Smile Cosenza Pallanuoto – Rapallo Pallanuoto (Cosenza, Comunale) – arbitri Torneo e Isaja
15:00 L’Ekipe Orizzonte – Plebiscito Padova (Catania, Nesima) – arbitri Giacchini e Iacovelli
15:30 Iren Tauride Luca Locatelli – SIS Roma (Genova, Sciorba) – arbitri Pinato e Scarciolla
17:30 Nautilus Civitavecchia – Pallanuoto Trieste (Viterbo, C. Federale) – arbitri Severo e Alessandroni
Mercoledì 22 ottobre ore 13:30 AGN Energia Bogliasco 1951 – Brizz Noto (Recco, Punta S. Anna) – arbitri Doro e Roberti Vittory