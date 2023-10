Sudafrica, presidente Ramaphosa dopo il Mondiale di rugby vinto: “Lo sport ha il potere di unire il paese”

“Il Mondiale di rugby vinto dal Sudafrica ha confermato il potere duraturo dello sport di unire una nazione“. Queste le parole di Cyril Ramaphosa, presidente del Sudafrica, dopo la Coppa del Mondo vinta dagli Springboks, prima squadra a trionfare per quattro volte. “Il nostro Paese continuerà a raccogliere i frutti del cambiamento solo se non ci smarriremo – ha aggiunto, sottolineando come tale cambiamento, avvenuto a fine anni 90 con l’era democratica, sia stato alla base della trasformazione del Sudafrica in una squadra multirazziale – Il patriottismo che mostriamo negli stadi deve riflettersi nella lotta per superare le sfide“. Infine, Ramaphosa ha concluso: “La vittoria degli Springboks ci ha uniti nella celebrazione. Mi auguro che serva anche a ispirare le generazioni più giovani a trarne importanti lezioni di vita, di perseveranza, di lavoro di squadra, di disciplina e leadership“.