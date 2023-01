Rugby, Parisse: “A fine stagione mi ritiro, ma per l’azzurro sarò sempre pronto”

La leggenda del rugby Italiano, Sergio Parisse, ha annunciato il ritiro a fine stagione con il Tolone. Ecco le sue parole, di addio, ma anche di apertura per una chiamata azzurra: “Finirò il prossimo giugno. E questa volta, di sicuro! So che ci saranno, dopo 20 anni trascorsi nel rugby professionistico, momenti difficili. So che mi mancherà il rugby e sto cercando di prepararmi adesso, proprio per affrontare questo periodo della mia vita nelle migliori condizioni possibili”.

E ancora: “Io non ho rinunciato alla mia carriera internazionale. Penso addirittura di essere ancora sul radar e se l’allenatore mi chiama, sarò felice di rispondere. Fino ad allora, cerco di concentrarmi sulle cose che padroneggio, la mia forma fisica, il mio stile di vita, le mie prestazioni…”.