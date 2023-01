Rugby, Nemer squalificato fino al 30 giugno: regalò una banana marcia a Traoré

Il pilone della Benetton Rugby, Ivan Nemer, che ha collezionato 11 presenze con la Nazionale Italiana, è stato squalificato fino al 30 giugno 2023 per aver regalato una banana marcia al compagno di squadra Cherif Traoré. A comunicare il provvedimento disciplinare è stata la Federugby: “La sanzione è stata irrogata dal Tribunale Federale, successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura Federale ed in osservanza del Regolamento di Giustizia Fir e della Regola 18 di World Rugby, sulla base delle indagini svolte in relazione a quanto verificatosi in occasione di un pranzo privato organizzato dagli atleti della Benetton Rugby il 20 dicembre e pubblicamente reso noto a mezzo social media dal compagno di squadra di Ivan Nemer, Cherif Traorè, ed alla successiva richiesta di patteggiamento“.

“Nel definire la sanzione il Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta di patteggiamento, ha tenuto in considerazione la volontà di Nemer di fare piena chiarezza su quanto avvenuto, il rammarico rappresentato nei confronti del proprio compagno, il riconoscimento del disdoro arrecato dal proprio comportamento all’immagine della Franchigia Benetton Rugby, del rugby italiano e del Gioco in generale, nonché l’esemplare comportamento sempre mantenuto dall’atleta in campo e fuori nel corso della propria carriera. Il giocatore ha rinunciato al diritto ad appellare la sentenza“, ha concluso la Federazione nella nota.