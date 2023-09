Rugby, Mondiali 2023: l’Inghilterra asfalta il Cile, l’Irlanda la spunta sul Sudafrica

Prosegue il Mondiale di rugby in Francia. L’Inghilterra di Borthwick asfalta il Cile 71-0. I sudamericani resistono 20 minuti, ma poi crollano sotto i colpi degli inglesi, che chiudono il primo tempo avanti 33-0 con le due mete di Arundell al 21′ e al 31′ e le mete di Dan, Rodd e Smith. Tre trasformazioni su cinque per Farrell. Stesso copione nel secondo tempo con altre tre mete per Arundell al 49′, 61′ e 70′, la seconda meta di Dan al 46′ e le mete di Smith e Willis. Cinque trasformazioni su sei per Farrel, 8 su 11 totale, per il 71-0 finale. Inghilterra che sale a 14 punti nel girone dopo quattro partite con 132 punti fatti e 22 subiti. Secondo posto per Samoa e Giappone, appaiati a 5 punti con una partita in meno.

Nel match del giorno l’Irlanda la spunta sul Sudafrica. 13-8 il risultato a favore della squadra di Farrel, frutto anche dell’imprecisione degli Springboks nei calci e nelle trasformazioni, 1/5 per i ragazzi di Nienaber. Una sola meta per parte con Hansen per l’Irlanda al 34′, con trasformazione di Sexton, in riposta al calcio di Libbok che aveva sbloccato il match al 7′. Nel secondo tempo il Sudafrica va avanti sull’8-7′ con la meta di Kolbe al 52′. L’Irlanda trova il secondo contro sorpasso con il calcio di Sexton al 59′. Chiude i conti Crowley al 77′ con un altro calcio per il 13-8 finale. Situazione di classifica ben definita con Irlanda e Sudafrica a 14 e 10 punti e ampiamente favorite per la qualificazione ai quarti di finale. Al momento Scozia, Tonga e Romania a 0 punti.

Pareggio tra Georgia e Portogallo nel girone C di Galles, Fiji e Australia. Le due cenerentole del girone pareggiano 18-18. Primo tempo a favore della squadra di Maisashvili, che va all’intervallo avanti 13-5 grazie alla meta di Tabutsadze e ai due calci di Abzhandadze, autore anche della trasformazione sulla meta. Nel secondo tempo il Portogallo sorpassa la Georgia con i due calci di Marques e la meta di Storti e la trasformazione sempre di Marquez. Al 78′ la Georgia fa meta con Zamtaradze, ma Matkava sbaglia la trasformazione del vantaggio. Nel recupero all’82’ Guedes fallisce il calcio della vittorie portoghese per il 18-18 finale. Georgia e Portogallo salgono a due punti all’ultimo posto del girone. Galles in testa con 10 punti davanti a Fiji e Australia con 6.