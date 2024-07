Rugby, l’azzurro Izekor: “Test contro Samoa serve da lezione”

Primo allenamento collettivo sul campo ad Auckland per la Nazionale italiana maschile di Rugby che prosegue la marcia di avvicinamento verso il match contro Tonga in calendario a Nuku’alofa venerdì 12 luglio alle 15 locali (le 4 italiane), secondo Test Match del Summer Tour 2024.

Mattinata divisa tra lavoro in palestra e riunioni, mentre nel pomeriggio il gruppo guidato da Gonzalo Quesada si è spostato verso il Windsor Park di Auckland per un allenamento collettivo verso il prossimo impegno: “Contro Samoa abbiamo commesso diversi errori e loro sono stati bravi a sfruttarli. Personalmente non sono soddisfatto: ho fatto il mio in fase di placcaggio, ma non sono riuscito a dare molto altro. Affronteremo una nazionale molto simile a Samoa. Anche loro sono fisici e diretti: sarà un’occasione per dimostrare quanto non abbiamo fatto vedere una settimana fa. Non siamo soddisfatti, è chiaro, e in settimana stiamo lavorando per migliorare. La scorsa partita ci deve servire da lezione”, ha dichiarato l’azzurro Alessandro Izekor nell’incontro stampa odierno.

“C’è un po’ di stanchezza c’è relativa alla stagione molto lunga dove alcuni giocatori hanno iniziato dalla preparazione al mondiale. Non è assolutamente un alibi: giocare a rugby è il nostro lavoro, siamo in campo per quello. E quando sei in Nazionale la stanchezza diventa l’ultimo dei problemi. E’ un ambiente stimolante e c’è sempre voglia di fare tanto”, ha aggiunto Izekor.