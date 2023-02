Rugby, la finale di Coppa Italia sarà tra Reggio Emilia e Petrarca Padova

Il Valorugby Emilia passa 21-28 in casa del Rugby Viadana, scavalca la Femi-CZ Rovigo al comando del Girone 2 e conquista un posto nella finale di Coppa Italia, strappandolo, oltre che ai rossoblù, anche ai lombardi in giallonero. Reggio Emilia raggiunge così, nell’appuntamento che assegna il primo titolo assoluto di stagione, i campioni d’Italia in carica del Petrarca Padova, che rispettano i pronostici della vigili e superano 50-17 il Mogliano Veneto nel derby che chiude il Girone 1, matenendo imbattibilità e testa del girone.

Girone 1 – V giornata

Transvecta Calvisano – HBS Colorno 36-17

Petrarca Rugby – Mogliano Veneto Rugby 50-17

Classifica: Petrarca Rugby 19, Transvecta Calvisano 15, HBS Colorno 10, Mogliano Veneto 5, Cus Torino 1.

Girone 2 – V giornata

Fiamme Oro Rugby – Sitav Lyons 54-10

Rugby Viadana 1970 – Valorugby Emilia 21-28

Classifica: Valorugby Emilia 18, Femi-CZ Rovigo 15, Rugby Viadana 13, Fiamme Oro Rugby 5, Sitav Lyons 0.