Rugby, francese Jaminet nella bufera: “Do un colpo di casco al primo arabo che incontro”

Il rugbista francese Melvyn Jaminet è finito nella bufera per alcune frasi diventate virali e condannate per odio razziale. Dopo la vittoria della Francia sull’Argentina, in un video social il giocatore ha dichiarato: “Il primo arabo che incontro per strada, gli do un colpo di casco. Ti giuro che il primo arabo che incontrerò per strada lo colpirò con un casco! Lo colpirò con un casco! Te lo dico, gli darò un casco! Gli regalo un casco!”.

Successivamente, il giocatore si è scusato, ma la federazione francese lo ha escluso dalla nazionale transalpina e sono arrivate anche parole di condanna da parte della federazione mondiale di rugby: “Sono profondamente dispiaciuto e mi vergogno per le mie parole. Voglio chiedere scusa a tutti. Capisco che questo avrebbe potuto ferire e offendere molte persone, e voglio dire che questi commenti non riflettono in alcun modo i miei valori o quelli della squadra francese di rugby”.