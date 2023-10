Rugby femminile, WXV: il XV azzurro contro il Giappone, Raineri riaccoglie Sillari e Rigoni

Cresce l’attesa in vista del debutto in WXV, la nuova competizione mondiale di rugby su base annuale per nazionali. E si avvicina soprattutto il momento di Italia-Giappone, primo appuntamento in programma al Danie Craven Stadium di Stellenbosch, il 13 ottobre alle 14. Coach Nanni Raineri ha annunciato il suo XV, nel quale riaccoglie i centri Michela Sillari e Beatrice Rigoni. Quello col Giappone è dunque il primo impegno delle Azzurre, che giocheranno poi a Cape Town, prima con il Sudafrica (il 20 ottobre), poi con gli Stati Uniti (il 28 ottobre).

IL XV AZZURRO PER ITALIA-GIAPPONE

15 – Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 5 caps)

14 – Aura MUZZO (ASD Villorba Rugby, 38 caps)

13 – Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 80 caps)

12 – Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 67 caps)

11 – Alyssa D’INCÀ (ASD Villorba Rugby, 18 caps)

10 – Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 43 caps)

9 – Sofia STEFAN (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 80 caps)

8 – Giulia CAVINA (CUS MILANO, 1 cap)

7 – Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 5 caps)

6 – Alessandra FRANGIPANI (ASD Villorba Rugby, 3 caps)

5 – Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)

4 – Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 47 caps)

3 – Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 17 caps)

2 – Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 20 caps)

1 – Silvia TURANI (Harlequins, 27 caps)

A DISPOSIZIONE

16 – Laura GURIOLI (ASD Villorba Rugby, 4 caps)

17 – Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 22 caps)

18 – Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 92 caps)

19 – Alessia PILANI (Rugby Colorno, 2 caps)

20 – Sara TOUNESI (Sale Sharks, 32 caps)

21 – Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 8 caps)

22 – Beatrice CAPOMAGGI (ASD Villorba Rugby, 9 caps)

23 – Gaia BUSO (Rugby Colorno, 1 cap)