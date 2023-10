Giamaica, parla il ct: “Se dovesse ritornare alla forma fisica di un tempo, Greenwood sarebbe il benvenuto”

Prosegue la rinascita sportiva di Mason Greenwood. Il nuovo calciatore del Getafe ha da poco segnato la sua prima rete nel club spagnolo ed è già al centro del progetto della squadra. Dopo la caduta delle pesanti accuse di stupro e violenza nei confronti della fidanzata, il classe 2001 starebbe valutando il cambio di Nazionale. Dall’Inghilterra passerebbe alla Giamaica. Il ct della Nazionale americana, Hallgrimsson, ha espresso il suo parere: “Vorremmo migliorare la nostra squadra. Se Greenwood dovesse tornare alla forma fisica e al livello di un tempo sarebbe il benvenuto. Ha le caratteristiche per darci una mano“. Anche il direttore sportivo del Getafe Ruben Reyes, si è schierato a favore dell’esterno della sua squadra: “Per noi Greenwood è uguale agli altri giocatori. L’abbiamo ingaggiato come se fosse un calciatore normale. E’ in prestito e non sarà facile riscattarlo. Siamo molto contenti della sua crescita. Abbiamo parlato con la sua famiglia e siamo convinti che farà molto bene in questo anno con noi in Spagna”.