Rugby femminile, Stefan sulla sconfitta con la Francia: “Gli errori si pagano, ma ci siamo”

“Abbiamo giocato una gara molto intensa contro una squadra che ci ha messo in grande difficoltà nel punto d’incontro e in mischia chiusa“. Queste le prime parole di Giovanni Raineri, commissario tecnico della Nazionale femminile di rugby, dopo la sconfitta per 38-15 allo Stade Jean Bouin di Parigi contro la Francia nel Sei Nazioni 2024. “A questo livello gli errori si pagano – gli fa eco la capitana Sofia Stefan -, specie con squadre come la Francia. Abbiamo comunque dimostrato di essere in partita, rientrando nel secondo tempo con più concentrazione e con più forza d’animo“. Gli oltre 13500 spettatori dello stadio parigino hanno caricato le transalpine in una partita di grande intensità. “Ci aspettavamo una squadra forte e abile davanti, e così è stato – spiega Stefan – . La Francia ha lavorato molto bene in mischia e nel breakdown, sapendo sfruttare le nostre incertezze a largo e giocando molto bene coi trequarti”.

“Sicuramente rispetto allo scorso anno è stata una partita diversa, ma c’è anche da considerare che nel 2023 giocavamo a Parma, mentre quest’anno il calore del pubblico francese si è fatto sentire” ha aggiunto Stefan. “Ad ora non sembra ci siano problemi fisici per le nostre atlete – spiega coach Raineri in vista dei prossimi appuntamento -. Ora ripartiremo subito per preparare la gara con la Scozia. Giocando di Sabato avremo un giorno in meno di tempo, ma sappiamo su cosa lavorare per arrivare al meglio alla sfida di Parma”.

