Il rugby italiano festeggia il successo storico della Benetton Treviso, che per la prima volta nella sua storia centra l’accesso agli ottavi di finale della Champions Cup. Un risultato pesantissimo, frutto della vittoria per 32-25 ai danni dei francesi del La Rochelle nel Round 4 della Pool 2 della European Rugby Champions Cup 2024/2025. I ragazzi di coach Marco Bortolami superano una vera e propria corazzata come quella transalpina, campione d’Europa 2022 e 2023 e allenata dall’irlandese Ronan O’Gara, che comunque si qualifica a sua volta per gli ottavi grazie al punto di bonus raccolto in terra veneta.

La cronaca

La partita si apre subito con una superiorità numerica per Treviso, che però perde Menoncello dopo appena due minuti a causa di uno scontro testa a testa con Kerr-Barlow. I francesi trovano i pali per il 3-0 ma arriva la prima meta dei Leoni con Marin, servito al meglio da Niccolò Cannone che poi raccoglie e porta l’ovale oltre la linea. Alboronoz trasforma e poi segna anche una punizione in seguito a una mischia centrale, ma lo Stade Rochelais non ci sta e torna in vantaggio sul 10-11 grazie a Nowell che va in meta all’altezza della bandierina. Smith però segna la punizione che vale il 13-11 in favore di Treviso all’intervallo.

In avvio di secondo tempo arriva un altro fallo dei francesi e Albornoz trasforma il piazzato del 16-11. La reazione degli ospiti però non si fa attendere e arriva con la meta di Kerr-Barlow, trasformata da Hastoy per il nuovo vantaggio del La Rochelle. Due piazzati di Smith rendono meno pesante la seconda meta di Kerr-Barlow, ma a fare la differenza è la meta di Bautista Bernasconi con la trasformazione di Smith che vale il 32-25. Il pubblico di Monigo esalta i Leoni, che nel finale tirano fuori una difesa a tratti commovente per fermare tutti i tentativi della compagine francese.

Al fischio finale è festa grande per il terzo posto nella Pool 2, che vale l’accesso agli ottavi di finale. L’avventura di Treviso in Europa non è ancora finita: di seguito il tabellino completo della partita.

Benetton Treviso-La Rochelle 32-25, il tabellino del match

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith, 14 Tommaso Menoncello (2′ Leonardo Marin), 13 Ignacio Brex, 12 Malakai Fekitoa, 11 Matt Gallagher, 10 Tomas Albornoz, 9 Alessandro Garbisi (49′ Andy Uren), 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani (49′ Michele Lamaro), 6 Alessandro Izekor (59′ Sebastian Negri), 5 Eli Snyman (C) (49′ Federico Ruzza), 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari (55′ Giosuè Zilocchi), 2 Siua Maile (49′ Bautista Bernasconi), 1 Thomas Gallo (68′ Nahuel Tetaz).

Head Coach: Marco Bortolami.

Stade Rochelais:

15 Brice Dulin (49′ Hoani Bosmorin), 14 Jack Nowell, 13 Ulupano Seuteni, 12 Jules Favre, 11 Dillyn Leyds (28′ Hoani Bosmorin, 39′ Dillyn Leyds), 10 Antoine Hastoy, 9 Tawera Kerr-Barlow, 8 Greg Alldritt (C), 7 Oscar Jegou (67′ Levani Botia), 6 Paul Boudehent , 5 Kane Douglas (58′ Ultan Dillane), 4 Thomas Lavault (67′ Matthias Haddad), 3 Uini Atonio (49′ Georges-Henri Colombe-Reazel), 2 Quentin Lespiaucq, 1 Alexandre Kaddouri.

A disposizione: 16 Nikolozi Sutidze, 17 Thierry Paiva, 23 Hugo Reus.

Head Coach: Ronan O’Gara.

Arbitro: Matthew Carley (ENG).

Assistenti: Hamish Smales e Simon Harding (ENG).

TMO: Ian Tempest (ENG).

Marcature: 7′ p. Hastoy, 12′ p. Hastoy, 14′ meta Niccolò Cannone tr. Albornoz, 22′ p. Albornoz, 24′ meta Nowell, 40′ p. Smith; 41′ p. Albornoz, 44′ meta Kerr-Barlow tr. Hastoy, 49′ p. Smith, 54′ meta Kerr-Barlow tr. Hastoy, 58′ p. Smith, 62′ p. Smith, 66′ meta Bernasconi tr. Smith.

Note: Cartellino giallo al 2′ a Kerr-Barlow (SR), cartellino giallo al 60′ a Zilocchi (BEN). Trasformazioni: Benetton Rugby 2/2 (Albornoz 1/1, Smith 1/1); Stade Rochelais 2/3 (Hastoy 2/3). Punizioni: Benetton Rugby 6/8 (Albornoz 2/3, Smith 4/5); Stade Rochelais 2/2 (Hastoy 2/2). Man of the match: Lorenzo Cannone (BEN).