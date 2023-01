Rugby, l’allarme dell’ad del Galles: “Futuro a rischio, i club sostengano il cambiamento”

L’amministratore delegato ad interim della Federazione rugby del Galles, Nigel Walker, ha voluto lanciare un grido d’allarme avvertendo che il futuro di questo sport nel Paese è a rischio a causa delle accuse di misoginia, sessismo, razzismo e omofobia che lo hanno riguardato. Il tutto è partito dalle accuse di una cultura tossica nella ‘Welsh Rugby Union’, che hanno provocato le dimissioni dell’amministratore delegato Steve Phillips. E’ anche nata una task force indipendente per far fronte alle accuse, con Sport Wales, un ente finanziato dal governo gallese, che fornirà consulenza sulla composizione e sul mandato del panel.

Walker ha parlato del problema nel corso di una conferenza stampa: “Qui si presenta un argomento convincente a favore del cambiamento perché il punto in cui ci troviamo ora non è sostenibile. Il futuro del rugby gallese e della Welsh Rugby Union è in pericolo. Non posso dirlo in modo più schietto di così. Ma ora abbiamo accettato la necessità di cambiamento e vogliamo arrivarci il più rapidamente possibile”.

Un certo numero di ex dipendenti della federazione ha preso parte all’inchiesta della Bbc Wales. Charlotte Wathan, direttrice generale del rugby femminile gallese fino alle sue dimissioni dello scorso febbraio, ha raccontato di come un suo collega di sesso maschile abbia detto di fronte ad altri che voleva “stuprarla”, mentre un’altra collaboratrice, che ha voluto rimanere anonima, ha detto di essere arrivata a pensare al suicidio a causa delle sue esperienze di bullismo e sessismo sul lavoro.

“Accuse strazianti e spregevoli. Si è giunti alla conclusione che non potevano provare l’affermazione e che l’indagine, se verrà loro richiesto dalla task force, sarà affidata a loro in modo che possano esaminarla di nuovo e nessuna domanda sarà fuori discussione. Possono avere accesso a tutto. Spero che ci vogliano settimane”, ha concluso Walker.